Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld

In Worbis sind am Dienstag Blutspender willkommen. Auf sie wartet ein besonderes Dankeschön.

Eichsfeld Eine Blutspende, eine spielerische Fitnessmethode, verbesserter Mobilfunkausbau und mehr. Hier gibt es Nachrichten aus dem Eichsfeld und den Nachbarregionen kurz und knapp.

Möglichkeit zur Blutspende

Spender sind am Dienstag, 19. Dezember, in der Zeit zwischen 17 und 20 Uhr zur Blutspendeaktion des Kreisverbands Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes in der Regelschule Worbis in der Elisabethstraße 24 willkommen. Die Worbiser Ortsgruppe bietet jedem Spender nicht nur ein Buffet mit Wildgulasch, sondern zusätzlich noch ein kleines Geschenk.

Verbesserte Mobilfunkversorgung

Im Landkreis Eichsfeld ist in den vergangenen zwei Monaten die Mobilfunkversorgung weiter ausgebaut worden. Zwei Standorte wurden neu errichtet, sechs weitere mit 5G erweitert. Nach Informationen von Georg von Wagner, Unternehmenssprecher der Deutschen Telekom, befinden sich die betreffenden Standorte in Heiligenstadt, Leinefelde-Worbis, Ecklingerode und Schachtebich. Mit den neuen Standorten werde auch die Versorgung entlang der Autobahn und der Bahnstrecke verbessert, heißt es.

Fit werden auf spielerische Weise

Mittels Federballspiel fit und mobil bleiben - das bietet das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt. In der Turnhalle der Franziskusschule können Interessierte ab Dienstag, 9. Januar, ab 18 Uhr den Ball fliegen lassen. Vorgesehen sind zehn Treffen. Federbälle und Schläger sind mitzubringen. Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf 30 Euro pro Block, die bis acht Tage vor Kursbeginn überwiesen werden sollen. Anmeldung unter der Telefonnummer 036075/690072 oder per E-mail an familienzentrum@kerbscher-berg.de.

Geistreiche Wanderung in Mühlhausen

Die Tourist-Information Mühlhausen bietet am Samstag, 16. Dezember, erstmals eine geführte Glühweinwanderung an. Los geht es um 14.30 Uhr am Bratwurstmuseum. Jeder Teilnehmer bekommt einen Thermobecher, der während der Wanderung an vier Stationen gefüllt wird. Die Wanderung dauert etwa drei Stunden, bietet einen Einblick in die Stadtgeschichte und kostet 29,90 Euro pro Person. Eine Anmeldung und der Ticketerwerb zur Glühweinwanderung sind im Vorfeld unter Tel. 03601/404770 erforderlich. Die Teilnahme und Haftung erfolgen auf eigene Verantwortung und ist ab 18 Jahren möglich.

Weihnachtsmarkt in Rengelrode

Ein kleiner Weihnachtsmarkt wird am Samstag in Rengelrode veranstaltet. Er findet vor dem Gemeindesaal statt. Ab 15 Uhr soll es Programm geben. Es gibt einen Kuchenbasar und frische Crêpes, Kutschfahrten durch Rengelrode, Blasmusik mit Weihnachtsliedern, den Besuch des Nikolauses und eine Tombola. Organisiert wird der Markt vom Kirmesverein Rengelrode. Er hat einen Tipp: Eigene Tassen oder Becher für die heißen Getränke können der Umwelt zuliebe von den Gästen mitgebracht werden.