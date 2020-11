Auch wenn die Adventsausstellung in der Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei wegen Corona erstmals abgesagt werden musste, soll es etwas weihnachtlich werden.

Ab Montag wird der historische Innenhof geschmückt. Am ersten Advents-Wochenende werden in der Branntwein-Niederlage Schwibbögen, Nussknacker und Pyramiden aus Seiffen verkauft. „Eigentlich wollten wir die Exponate zur Adventsausstellung präsentieren, nun bieten wir sie im Namen unseres Partners Dregeno zum Verkauf an“, sagt Leiter der Traditionsbrennerei, Thomas Müller. Der Verkauf findet am 28. und 29. November von 10 bis 16 Uhr statt. Es ist nur Barzahlung möglich. Auch der Hofshop öffnet.