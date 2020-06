Priester feiert goldenes Jubiläum

Sein goldenes Priesterjubiläum feierte Herbert Fuhlrott. Zur Festmesse vor die Magdalenenkapelle kamen sieben Amtsbrüder sowie zahlreiche Gläubige aus der Pfarrei St. Matthäus Arenshausen. In seiner Predigt skizzierte Pater Karl-Josef Meyer den Weg des Geistlichen, der nach der Kaplanszeit in Apolda nur fünf Jahre seinen Dienst im Sperrgebiet tun sollte. Doch es wurden 47. Fuhlrott, der seit der Pensionierung in Heiligenstadt lebt, hält noch regelmäßig heilige Messen in den Orten seiner alten Pfarrei. Die Kollekte am Sonntag geht an ein Projekt der Salesianer im Sudan, das Kindersoldaten hilft, in ein normales Leben zurückzukehren.