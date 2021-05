Rauch sorgt für aufwendigen Einsatz

Heiligenstadt. Feuerwehr kann Flammen in Keller schnell löschen. Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Zu einem Gebäudebrand, wie das erste Einsatzstichwort von der Leitstelle lautete, in der Ibergstraße ist Dienstagabend gegen 20.45 Uhr die Heiligenstädter Feuerwehr alarmiert worden. „Vor Ort drang Rauch aus einer Kellerwohnung. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht bekannt, ob sich noch Menschen darin befinden“, so Wehrleiter Thomas Müller.

Zwei mit Atemschutz ausgerüstete Einsatzkräfte drangen in die Wohnung ein, suchten die Räume ab, trafen aber keine Personen an. Im Abstellraum der Wohnung fanden die Feuerwehrleute den Brandherd, den sie rasch löschten. Um 21.07 Uhr bereits konnte Einsatzleiter Mathias Kistner „Feuer aus“ melden.

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses – die Polizei spricht von 18 Personen – hatten sich zuvor eigenständig in Sicherheit bringen können. Niemand wurde infolge des Brandes verletzt. „Der Einsatz war dennoch aufwendig, da sich Brandrauch bis in den Nachbareingang sowie in ein angrenzendes Gebäude ausgebreitet hatte.“ Vier weitere Feuerwehrleute unter Atemschutz kamen in den verrauchten Bereichen zum Einsatz, die Kameraden stellten Drucklüfter auf, um den Qualm aus dem Gebäude zu drücken. Schadstoffmessungen ergaben dann keine bedenklichen Werte mehr, sodass bald alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Gegen 22 Uhr waren der Einsatz beendet, die Mieter zurück in ihren Wohnungen. Neben der Feuerwehr Heiligenstadt waren die Polizei und der Rettungsdienst im Einsatz.

Auch die Polizei ist froh, dass dieser Brand so glimpflich endete. Der entstandene Sachschaden wird von den Beamten dank des schnellen Feuerwehreinsatzes auf nur etwa 500 Euro geschätzt. Auch die Ursache war schnell gefunden. Offensichtlich, so heißt es von der Landespolizeiinspektion Nordhausen, geriet eine Obststiege in der Kellerwohnung in Brand. Gegen den 23-jährigen Mieter werde nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Er hielt sich bei Eintreffen der Rettungskräfte nicht in seiner Wohnung auf.