Stadt investiert über 103.000 Euro in ihre Feuerwehren

Die stattliche Summe von 103.595 Euro hat die Stadt Leinefelde-Worbis in die Anschaffung von zwei modernen Mannschaftstransportwagen investiert. Und eigentlich war die Auslieferung der beiden nagelneuen Gefährte, die für die Freiwilligen Feuerwehren der Ortsteile von Breitenbach und Hundeshagen bestimmt sind, schon im Mai vergangenen Jahres anvisiert, sagt Rene Weißbach, Mitarbeiter des Bereiches Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung. Doch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen machten diesen Plänen einen dicken Strich durch die Rechnung. Die Übergabe verzögerte sich gleich um mehrere Monate.

Doch umso größer war die Freude, als Stadtbürgermeister Marko Grosa (CDU) jetzt die Fahrzeugschlüssel an den stellvertretenden Hundeshagener Wehrführer Mathias Iseke sowie den Wehrführer von Breitenbach, Dominik Dietrich, überreichen konnte.

Was die Finanzierung der beiden Mannschaftstransportwagen betrifft, so Weißbach, habe es eine Förderung in Höhe von 13.000 Euro gegeben. Allerdings nur für das Fahrzeug, das nach Breitenbach geht. Die restliche Summe musste die Stadt Leinefelde-Worbis allein aus eigenen Mitteln stemmen.

Die neuen Wagen sind mit acht Sitzplätzen ausgestattet und haben reichlich Stauraum. Sie werten die Fuhrparks der beiden Ortsteilfeuerwehren deutlich auf und ermöglichten den Feuerwehrleuten, schnell an den Ort des Geschehens zu kommen. „Wir sind mächtig stolz auf unsere Feuerwehren und können ihr ehrenamtliches Engagement gar nicht oft genug würdigen. Deshalb freut es mich ganz besonders, ihnen ein weiteres modernes Werkzeug für ihre wertvolle Arbeit an die Hand zu geben“, sagt Marko Grosa. Gerade die kleineren Feuerwehren hätten oft nur begrenzte Möglichkeiten, mit geeigneten Fahrzeugen zum Einsatzort zu gelangen.

Gefeiert werden soll die offizielle Übergabe natürlich auch noch. Doch die Stadt Leinefelde-Worbis will damit warten, bis sich die Corona-Lage entspannt hat.