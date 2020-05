Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stich-Wort: Vor unserer Haustür

Toll, dass der Sommer endlich vor der Tür zu scheinen steht. Die Sonne lacht, ab und zu hat es mal geregnet und die Bäume sprießen.

Na ja, nicht alle. Denn egal, in welchen Wald man schaut, überall sieht man die braunen Flecken, die toten Bäume. In letzter Zeit – und es liegt daran, dass nun alles satt grün wird – fällt mir das besonders auf. Es sind die ersten wirklich anschaulichen Anzeichen davon, dass der Klimawandel nun auch an unsere Haustür klopft. Die Auswirkungen sind nicht mehr so weit weg.

Schauen wir uns die vergangenen Monate an: Regen gab es viel zu wenig. Jeder Gartenbesitzer freute sich, als ein paar Tropfen fielen. Während sie ihren Garten bewässern können, geht das auf den Feldern und im Wald nun leider nicht. In letzteren wird nur Wasser gefahren, wenn es wieder mal brennt. Und wie es aussieht, werden Flächen- und Waldbrände uns auch in diesem Sommer wieder beschäftigen.

Klar ist ein sonniger, warmer Sommer toll, aber eine Jahrhundertjahreszeit nach der anderen – das steht kein Bauer, kein Forstwirt durch. Das Corona-Virus beschäftigt uns zur Zeit sehr, aber es wird mir auch klar, dass der Klimawandel ein viel umfangreicheres Problem ist, das in dieser Zeit nicht hinten angestellt werden sollte.