Verdächtige Wurststücke in Leinefelde gefunden

Leinefelde. Ein Mann hat in Leinefelde verdächtige Wurststücke gefunden. Sind es Giftköder?

Ein Zeuge informierte am Donnerstagnachmittag die Polizei in Leinefelde über vermeintliche Tierköder. Am Warteberg unweit der Heiligenstädter Straße habe er die Wurststücke entdeckt, teilt die Polizei am Freitag mit.

Die Polizisten stellten die Stücke sicher. Nun muss geprüft werden, ob diese tatsächlich vergiftet waren.