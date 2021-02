Wehmut statt ausgelassener Weiberfasching im Eichsfeld

Ein bisschen wehmütiger als so schon dürfte die Stimmung heute zumindest bei den meisten Eichsfelder Karnevalfans sein. Eigentlich wäre heute Weiberfasching oder auch „Fetter Donnerstag“. Hunderte Weiber hätten sich wie in Heiligenstadt voriges Jahr in Schale geworfen, in einen Kräppel gebissen oder den Herren ein Eisbein gegönnt. Nichts davon, bis auf Kräppel und Eisbein möglicherweise, wird heute stattfinden können. Dafür aber leben hässliche Schlipse ein Jahr länger.