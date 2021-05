Baum des Jahres 2021 schmückt nun Mihlas Friedhof

Mihla. Die Stechpalme ist erstmals auf dem Mihlaer Friedhof vertreten und von der örtlichen Regelschule gepflanzt worden.

Seit 20 Jahren pflanzt Mihlas Regelschule unter Projektleiterin und Biolehrerin Susanne Merten zum Tag des Baumes im April den jeweiligen Baum des Jahres. Bis 2019 erfolgten alle Pflanzungen am Naturlehrpfad im Mihlaer Tal. Coronabedingt fiel 2020 das Pflanzen aus. Aber als Hoffnungszeichen war es der Schule wichtig, an der Tradition festzuhalten.

2020 wäre die Robinie dran gewesen, was sicherlich in absehbarer Zukunft noch nachgeholt wird. 2021 ist es die Stechpalme. Da der Ilex, der bisher vorzugsweise in den Küstenregionen Westeuropas angesiedelt ist, besondere Bedingungen braucht und daher von den Schülern im Sommer regelmäßig mit reichlich Wasser versorgt werden soll, fiel die Wahl des Standortes auf das geräumige Terrain des Friedhofs in Mihla.

Die Fünftklässler Helena, Louis, Ansgar, Laila, Michel und Emma (v.l.) präsentierten anlässlich der Pflanzung der Stechpalme auf dem Friedhof Mihla ein kleines Baumporträt des Jahresbaumes. Foto: Klaus Fink

„Als immergrünes Gehölz kann er dort als Zier- und Schmuckbaum Blicke auf sich lenken und in geschützter Lage gedeihen“, freut sich Susanne Merten mit ihren Schützlingen aus der Notbetreuung, die an der Einweihung und Anwässerung der zuvor fachgerecht in die Erde gebrachten, etwa 30-jährigen Stechpalme eifrig beteiligt waren. Dazu sei angemerkt, dass wegen des Corona-Lockdowns“ derzeit kein Präsenz-Unterricht in Klassenräumen stattfindet. Trotzdem haben nicht alle Kinder die Möglichkeit zum Homeoffice, weshalb man froh ist, solche Aktionen mit Lerneffekt im Freien durchführen zu können. Und anlässlich des Tages des Baumes haben die Fünftklässler Helena, Louis, Ansgar, Laila, Michel und Emma Wissenswertes zum Baum vorgetragen.

Als Gäste begrüßten die Schüler Bürgermeister Rainer Lämmerhirt (UWG), Tobias Söllner (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald) und Ines Andraczek (kommissarische Vorsitzende des Umwelt- und Naturschutzvereins Am Hainich). Sie haben gemeinsam den bei der Gärtnerei Richter (Wutha-Farnroda) erworbenen Baum spendiert. Geplant sind nun noch weitere Sträucher.