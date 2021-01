Eisenach Susanne Krauß überlegt, was die Landgräfin von Thüringen vor 800 Jahren von uns halten würde

Die Zauberinnen Briefe an Elisabeth

800. Hochzeitsjubiläum der heiligen Elisabeth? Na schön. Über Anlässe zu öffentlichem Gedenken, über dessen mehr oder weniger griffige Mottos und meist dem Kommerz dienende Vermarktung darf man streiten. Bei der vom Wartburg-Radio vorgesehenen Sendereihe „Briefe an Elisabeth – Erinnerungen aus der Gegenwart“ scheinen die Motive erfreulich anders gelagert: Bis zum 31. Januar sind Menschen dazu aufgerufen, ihre derzeitigen Ängste, ihre Probleme und Hoffnungen, aber auch die Erfahrung schöner, glücklicher Momente festzuhalten und die Niederschriften an eben jene Persönlichkeit zu richten, von der uns nun schon acht Jahrhunderte trennen.

Als ich von dem Vorhaben las, ging mir zunächst der kolossale Wandel durch den Kopf, durch den Elisabeths Welt allmählich zur unsrigen geworden ist. Wenn wir der berühmten Heiligen unser heutiges Denken und Tun mitteilen, dann nicht nur in Verehrung eines Vorbilds von Menschlichkeit, Nächstenliebe und Mut, sondern vor allem in der Überzeugung, es gäbe ideelle Werte und sozial-praktische Gemeinsamkeiten, die brückengleich alle Zeiten überdauern. Aber gibt es die wirklich?

Eine ihrer Mägde berichtete über das von Elisabeth unterhalb der Wartburg gegründete Hospital, das die Fürstin selbst betrieb: „Obwohl sie verdorbene Luft nirgends sonst vertragen konnte, ertrug sie doch die Ausdünstungen der Kranken, welche die Mägde nur unter Klagen aushielten, ohne jeden Abscheu, behandelte die Kranken heiter mit eigenen Händen, wischte mit dem Schleier ihr Antlitz, ihren Speichel, ihren Auswurf und den Schmutz ihres Mundes und der Nase ab. Außerdem hatte sie im selben Haus noch viele arme Kindlein, für die sie sorgte, war gütig und mild, dass alle sie Mutter nannten und zu ihr liefen, wenn sie ins Haus kam. Unter ihnen liebte sie besonders die Krätzigen, Kranken, Schwachen, Hässlichen und Ungestalteten, streichelte ihr Haupt mit den Händen und barg sie in ihrem Schoß.“

Schwer vorstellbar für uns! Gerade jetzt, wo wir maskiert umherlaufen, um uns selbst und andere vor Infektionen zu schützen. Wo wir Infizierte in Quarantäne schicken, Alte als Risikogruppen möglichst isolieren, Direktkontakten möglichst aus dem Weg gehen, soziales und kulturelles Leben quasi eingefroren haben. Geduldig erklärt würde die barmherzige Fürstin vermutlich vieles verstehen von dem, was nötig und sinnvoll ist, den Fortschritt sicher sogar bewundern. Doch bin ich sicher, dass sie auch verständnislos, ja entsetzt reagieren würde, wenn sie sähe, wie Menschen sich die Welt eingerichtet haben, wie sie mit anderen Menschen, mit Lebewesen und mit der Natur umgehen – trotz aller Erkenntnisse, trotz Einsichten und zu Gebote stehender Mittel, die vielen Missständen leicht abhelfen könnten.

Was den Überlieferungen zufolge Elisabeth dachte und tat, verwob die Nachwelt zum bleibenden Ideal. Wir wissen, dass diese Frau ihrem Leben einen klaren Sinn gab und zielgerichtet ihren Weg ging. Wir wissen nicht, was sie zu uns heutigen Ansichten und Gepflogenheiten sagen würde. Aber ich bin gespannt darauf, was BriefschreiberInnen aus unserer Mitte ihr sagen werden.