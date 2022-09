Creuzburg: Demenzkranke erinnern sich an alte Märchen

Die Schauspielerin Julia von Maydell erzählt Märchen in der Hausgemeinschaft Zur heiligen Elisabeth in Creuzburg.

Creuzburg. Julia von Maydell erzählt Märchen in der Hausgemeinschaft Zur Heiligen Elisabeth vor. Die Reime und Geschichten haben positive Auswirkungen auf die Bewohner.

„Heute nehme ich Sie wieder mit in die Welt, in der es immer gut ausgeht“, sagt Julia von Maydell mit lauter Stimme. Sie ist Schauspielerin und leidenschaftliche Märchenerzählerin. Doch am Donnerstagnachmittag steht sie nicht auf einer Bühne, sondern in der Cafeteria der Hausgemeinschaft Zur heiligen Elisabeth in Creuzburg. Ihr Publikum: demenzkranke Bewohner.

Bevor es losgeht, begrüßt von Maydell jeden Bewohner einzeln. „Jeder Mensch möchte wertgeschätzt werden“, erklärt sie. Zudem verlange es der Märchenstunde Struktur. Dazu gehört auch ihr grüner Märchenkoffer, aus dem sie zur Einleitung drei Hinweise zieht: eine Krone, einen Spiegel und einen Apfel. Spätestens jetzt wissen alle, um welches Märchen es sich handelt: Schneewittchen. Nach einem lauten „Gong“ mit der Klangschale, beginnt von Maydell zu erzählen.

Vierjährige Studie belegt Wirkung

In einer vierjährigen Studie belegte das Deutsche Zentrum für Märchenkultur „Märchenland“ die positive Wirkung von Märchen auf das mentale Wohlbefinden von Demenzkranken. „Märchen lösen Emotionen und Erinnerungen aus“, erklärt Michaela Dein, die den Sozialdienst der Hausgemeinschaft Zur Heiligen Elisabeth und im Haus Wartburgblick, wo ebenfalls Märchenstunden stattfinden, leitet.

„Gerade Frauen haben ihren Kindern oder Enkeln oft Märchen erzählt und erinnern sich plötzlich wieder an die Geschichten“, fährt sie fort. Das Langzeitgedächtnis der Demenzkranken könne so aktiviert werden, denn oft sei vor allem das Kurzzeitgedächtnis beeinträchtigt. Es sei jedoch wichtig, dass alte Märchen vortragen werden, die den Bewohnern bekannt sind. Von Maydell betont außerdem die regionalen Unterschiede: „,Der Froschkönig’ kommt immer hervorragend an, aber ,Die goldene Gans’ kennt zum Beispiel in Bayern niemand.“

Märchen-Schulung für Mitarbeiter

Immer wieder animiert die Schauspielerin zum Mitmachen. Sie muss nur einmal „Spieglein...“ sagen und schon vervollständigen die Bewohner den berühmten Reim: „…Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land?“ Von Maydell arbeitet auch mit Mimik und Gestik. Schließlich können manche im Publikum nicht mehr gut hören, sagt sie.

Kommende Woche wird sie ein Märchen in der Hausgemeinschaft vortragen. Danach bietet sie für Mitarbeiter der Hausgemeinschaft eine Schulung an. So können die Bewohner weiterhin in die Welt der Märchen eintauchen und sich wieder erinnern.