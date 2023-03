Das Elisabeth-Gymnasium in Eisenach stellt sich vor

Eisenach. Offene Tür am 3. März von 15 bis 18 Uhr im Elisabeth-Gymnasium in Eisenach

Am Freitag, 3. März, ist ordentlich was los im Schulhaus des Elisabeth-Gymnasiums in der Eisenacher Nebestraße. Die Schule präsentiert sich mit einem Tag der offenen Tür von 15 bis 18 Uhr unter dem Motto „Come in and find out“ (Komm rein und finde es heraus). Der neue (kommissarische) Schulleiter Andreas Knoll und der kleine Chor werden die Gäste um 15 Uhr begrüßen und danach gibt auf allen Fluren und vielen Klassenräumen etwas zu sehen, zu hören, zu entdecken, alles rund um Sprachen, Naturwissenschaften, Gesellschafts- und Sozialwissenschaften, aber auch Sport und Kunst – gerade für die künftigen Fünftklässler und deren Eltern, heißt es von der Schule.

Schülerinnen und Schüler der Klasse 6F sind als Gästebetreuer im Einsatz. Der ThSV ist vor Ort, Projekte und Sprachen werden vorgestellt, im Turnraum wird es sportlich. Wer sich schon immer gefragt hat, wie eine Oberstufen-Chor-Probe so abläuft, findet beim Tag der offenen Tür am Elisabeth-Gymnasium seine Antwort.

In der Biologie wird der Umgang mit dem Mikroskop gezeigt. Zwei Schülerinnen zeigen die Ergebnisse ihres Wirkens an der Stickmaschine. Die Elfer übernehmen die Cafeteria mit leckerem Kuchen und Kaffee.