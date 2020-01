Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Muss für Handballfans

Für Handballfans ist der Termin am Freitagabend in der Werner-Aßmann-Halle ein Muss. Zum Abschiedsspiel von Daniel Luther gibt es ein Wiedersehen mit vielen, die uns bewegende Momente beschert haben. Wir haben mit ihnen Siege gefeiert und bei Niederlagen gelitten. Im Gegenzug hat die Eisenacher Zeit einige Spieler und auch Trainer derart beeinflusst, dass sie gern in die Werner-Aßmann-Halle zurückkehren.

Und ja, Pressesprecher Thomas Levknecht hat uns Redakteure neulich eindringlich darauf hingewiesen, dass die Aßmannhalle nicht mit zwei ss, sondern mit ß geschrieben wird, weil der Handballer, nach dem sie benannt ist, Werner Aßmann hieß. Leider wird bei einigen Schreibprogrammen aus dem ß automatisch ein ss. Selbst in der eigenen Hall of Fame, die der ThSV Eisenach in der Sporthalle eingerichtet hat, ist Werner Aßmann mit ss geschrieben. Das lässt sich bestimmt irgendwann mal korrigieren. Und wenn man einmal dabei ist, sollten auch die Trainer Ursinus, Osmann und Rost oder die Legende Levknecht, die dort zu Ehren gekommen sind, mit ihren Vornamen genannt werden, so wie die erfolgreichen Spieler in Diensten des Vereins. Es ist eine schönere Art der Ehrerbietung. Während Freitagabend Eisenacher Handballgeschichte lebendig wird.