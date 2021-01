Friedhofsgebühren in Eisenach sollen steigen

Eisenach. Die Gebühren für die meisten in Eisenach angebotenen Bestattungsformen sollen steigen. Das sieht eine Vorlage der Stadtverwaltung an den Stadtrat vor. Verwiesen wird auf gestiegene Ausgaben und das geltende Kostendeckungsgebot.

Knackpunkt in der neuen Satzung ist vor allem, dass für die Friedhofskapelle eine Grundgebühr erhoben werden soll. Diese gilt auch für den Fall, dass die Hinterbliebenen die Trauerhalle in der Kapelle nicht für die Abschiedsfeier nutzen. Verwiesen wird auf den Denkmalschutz und darauf, dass es im gemeinschaftlichen Interesse liegt, die Kapelle zu erhalten. Gleichzeitig sind die Nutzerzahlen in den letzten Jahren zurückgegangen.

Die Stadtverwaltung hatte als Grundgebühr 106,70 Euro vorgeschlagen. Dazu würden bei einer tatsächlichen Nutzung der Friedhofskapelle noch einmal 106,71 Euro für eine einstündige Trauerfeier kommen. Jede weitere halbe Stunde würde 53,36 Euro kosten. Einen anderen Vorschlag gibt es von der SPD-Fraktion. Danach soll die Grundgebühr 50 Euro betragen. Stattdessen muss dann aber für die tatsächliche Nutzung mit 150 Euro pro Stunde und 75 Euro je weitere halbe Stunde tiefer in die Tasche gegriffen werden. In einem vorberatenden Ausschuss hat der SPD-Vorschlag zwar eine Mehrheit erhalten, dennoch wollen die Linken generell gegen die neue Satzung stimmen.

„Das Soziale steht für uns an erster Stelle. Für eine komplette Bestattung muss man mittlerweile mehrere Tausend Euro hinlegen, das können sich viele Menschen nicht mehr leisten“, sagte die Fraktionsvorsitzende Karin May (Linke). Diese Haltung richte sich nicht gegen Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke), die letztlich die Beschlussvorlage zu verantworten hat. Die Oberbürgermeisterin denke ebenso sozial. Vielmehr bedürfe es einer Änderung der gesetzlichen Vorgaben. „Ein Kostendeckungsgebot für den Todesfall ist für mich weder mit dem Gewissen noch Verstand vereinbar“, betonte Karin May. Man könne nicht alles der Kosten-Nutzung-Rechnung unterziehen.

Die Stadtverwaltung hat einen Vergleich der Bestattungskosten einzelner Thüringer Städte vorgelegt. Danach liegt Eisenach mit 3.024 Euro für die Erdbestattung im Wahlgrab mit Trauerfeier, zuzüglich zwei Urnen, im oberen Preissegment. Spitzenreiter dort sind Gera mit 3.730 Euro und Erfurt mit 3.400 Euro. Während die Gebühr für die Erdbestattung im Wahlgrab in Bad Salzungen 2.846 Euro beträgt.

Bei der Urnenbeisetzung in einer Gemeinschaftsanlage mit Namensnennung reiht sich Eisenach mit 1.155 Euro im unteren Bereich ein. In Bad Salzungen sind es 2.276 Euro, in Erfurt 1.950 Euro. Am günstigsten bei dieser Form der Bestattung ist Weimar mit 1052 Euro.

Bei der anonymen Bestattung in einer Urnengemeinschaftsanlage ohne Trauerfeier rangiert Eisenach mit 812 Euro ebenfalls eher im unteren Bereich. In Bad Salzungen werden für diese Bestattungsform 1873 Euro erhoben, in Erfurt 1.005 Euro. Am günstigsten ist wiederum Weimar mit 624 Euro.