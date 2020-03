Eisenach. Feuerwehreinsatz am Montagnachmittag in der Hörselstraße.

Geparkte Pferdekutschen brennen in Eisenach

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geparkte Pferdekutschen brennen in Eisenach

Am späten Montagnachmittag gerieten in der Eisenacher Hörselstraße zwei Pferdekutschen in Brand, die unter einem Carport abgestellt waren. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig unter Kontrolle bringen und löschen.

An den Kutschen und am Carport entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.