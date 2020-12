Guten Morgen, Wartburgregion: Ringelnatz verbindet Burgen

Burg Lauenstein zwischen Ludwigstadt im Oberfränkischen und Probstzella in Ostthüringen ist ein Traum von einer romantischen Burg, mindestens so schön wie die Wartburg. Mit der Wartburg verbindet die im Mittelalter errichtete Veste, dass sie Endes des 19. Jahrhunderts von ihrem Besitzer nach Wartburg-Vorbild ausgebaut und ausgestattet wurde, mit vielen wertvollen Gegenständen, aber auch mit (nachgebautem) Kitsch. Eigentümer war Dr. jur. Erhard Meßmer (1861-1942) aus Halle, ein kaum bekannter Burgenromantiker, der Lauenstein 1896 billig erworben hatte und im Stil des Späthistorismus restaurieren ließ. Er war freilich in Eisenach, pflegte Beziehungen zur Wartburg und zu Burghauptmann von Cranach.

Von Meßmer und dessen Familie berichtet der Dichter und Kabarettist Joachim Ringelnatz. Der hatte in Eisenach schon Spuren hinterlassen als ihn Meßmer 1913 für einige Monate auf Lauenstein einlud. Dort wurde die Ulknudel Ringelnatz Burgführer. Der Dichter war meist knapp bei Kasse. Nicht nur Ringelnatz verbindet Wartburg und Burg Lauenstein, nur steht die oberfränkische Veste an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze heute im Schatten der Wartburg. Ein Besuch aber lohnt sich allemal und zu jeder Jahreszeit.