Lebenshilfe für Orchideen

Bei bewölkt-windigem Wetter rückten neun Mitglieder vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und vom Arbeitskreis Heimische Orchideen (AHO) am Samstag zum Kleinen Reihersberg aus, um dort einen etwa 0,1 Hektar großen Kalkmagerrasen zu pflegen. Mit dem Ziel, vor Ort die Bestände an Gemeiner Kuhschelle und Orchideenarten wie Pyramiden-Knabenkraut und Purpur-Knabenkraut zu erhalten.

Der Kleine Reihersberg liegt südlich vom Eisenacher Güterbahnhof. Zu den botanischen Kostbarkeiten an dem sonnigen Südosthang des Berges gehören außerdem Silberdistel, Kleines Habichtskraut und noch einiges mehr an Blumen und Kräutern.

BUND und AHO sind seit den 1990er-Jahren ehrenamtlich vor Ort für den Artenschutz tätig. Unterließe der Mensch die alljährliche manuelle Pflege, so überwucherten Gehölz-Ausschlag und zunehmend Moose allmählich den Magerrasen, wodurch sich die Bedingungen für ein Gedeihen der seltenen Pflanzen verschlechtern würden. Daher waren die Biotoppfleger emsig zugange, um zum Beispiel Schößlinge von Weißdorn, Schlehe und Hartriegel per Freischneider, Axt und Rechen zu beseitigen; auch das Entfernen der Moosdecke machte sich hier und da erforderlich.

Man hofft nun, dass – trotz der heißen, knochentrockenen Sommer 2018 und 2019, die nicht viel Pflanzenwachstum zuließen – ab etwa Mitte März die Gemeine Kuhschelle und im Frühsommer auch Orchideen prächtig blühen. Die hier heimischen Raritäten werden seit Jahren auch gezählt.

Der Gehölzschnitt wurde an den Rändern des Terrains aufgeschichtet, und seit 2017 bringen BUND-Mitglieder rings um das Biotop auch Menschenhaar und mitunter sogar Hundekot aus, um Wildschweine am Zutritt zu hindern. In der Vergangenheit kam es nämlich vor, dass Sauen und Keiler auf der Suche nach Fressbarem die Wurzelknollen von Orchideen ausgegraben und vertilgt haben.

Der Kalkmagerrasen auf dem Kleinen Reihersberg hat den Status „Gesetzlich geschütztes Biotop“ gemäß Thüringer Naturschutzrecht.