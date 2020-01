Eisenach. Ein Mann hat in einem Bus in Eisenach drei acht - und neunjährige Mädchen belästigt.

Mann belästigt Kinder in Eisenacher Linienbus

Ein Mann hat am Mittwochmorgen in Eisenach drei Schülerinnen im Alter von acht und neun Jahren in einem Linienbus belästigt. Die Mädchen waren mit dem Bus unterwegs zu einer schulischen Aktivität und gaben einer Lehrkraft Bescheid, teilte die Polizei mit. Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang gegen einen 38-Jährigen aus Eisenach.