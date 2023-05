Präsidentin des Wartburg-Colleges war in Eisenach zu Gast

Eisenach. Das Wartburg-College in Waverly (USA) hat großes Interesse daran, die Kontakte nach Eisenach zu vertiefen.

Gemeinsam mit dem „Wartburg College Choir“ aus Eisenachs Partnerstadt Waverly in Iowa besuchte erstmals Rebecca Neiduski die Wartburgstadt. Sie ist die 18. Präsidentin des Wartburg-Colleges in Waverly und steht vor der Herausforderung, der Schule im Wettbewerb der privaten Colleges ein einzigartiges Profil zu geben.

Private Colleges in den USA müssen sich überwiegend durch Studiengebühren finanzieren. Durch die Krisen der letzten Jahre sind die Zahlen der Studierenden rückläufig. In diesem Zusammenhang hob Rebecca Neiduski die Bedeutung der langjährigen Freundschaft zu Eisenach hervor. Neben den regelmäßigen Besuchen des Chors unterstrich sie die Wichtigkeit, dass für Studierende aus Waverly auch weiter die Möglichkeit besteht, ein Praktikum in Eisenach zu absolvieren.

Diese Zusammenarbeit möchte sie intensivieren. Gleichzeitig soll der Kontakt zur Dualen Hochschule Gera-Eisenach ausgebaut werden. Dazu wurden weitere Gespräche vereinbart.

„Es war wunderbar, unsere Freunde aus Waverly wieder in Eisenach zu begrüßen und ich freue mich, nun auch die Präsidentin persönlich kennengelernt zu haben“, so Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke). Ein Höhepunkt des Aufenthaltes war für die Neiduski der Besuch eines Heimspiels des ThSV Eisenach in der Aßmann-Halle.