Ruiniertes Einzeldenkmal in Eisenach im städtischen Besitz und „letztes Einhorn“ am Scheideweg

Seit Jahren bietet die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) die denkmalgeschützte wie marode Villa Kurstraße 8 im Eisenacher Südviertel zum Verkauf an. Nun gibt es laut SWG-Geschäftsführer Wilhelm Wagner Gespräche mit einem ernsthaft interessierten Käufer. Für die SWG ist die Immobilie reiner Kosten- und Wirtschaftsfaktor; für seine Bewohner und ein ganzes Netzwerk von Menschen im Umfeld die letzte Bastion dieser Art in Eisenach. Das letzte Einhorn.

Seit langem gibt es Pläne der acht Bewohner, das Haus zu einem soziokulturellen Gemeinschaftsprojekt mit umweltfreundlicher Fußnote zu machen. Das klinge nach Sozialromantik, sagt Johannes Jäger, Architekt und Teil einer vierköpfigen Wohngemeinschaft dort. Aber dahinter stecke mehr, ein Ort mit kultureller und ökologischer Provenienz und Ausstrahlung.

Villa war Austausch- und Ankerplatz und das Herzstück des Eisenacher Netzwerks

Über Jahre kommen in der Kurstraße 8 Gleichgesinnte bei Musik-, Kino- oder Leseabenden, auch Partys, zusammen. Haus und Garten sind Ort des interkulturellen Austausches, Nachbarn eingeschlossen. Die Villa ist das Herzstück eines Netzwerkes von Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt nicht nur in Eisenach haben, ist Treff, Austausch- und Ankerplatz für viele, für die die „leider dekadenter werdende“ Stadt sonst beliebiger und entbehrlicher wäre.

„Der Verkauf des Hauses würde der SWG Geld in die Kasse spülen, aber er würde der Stadt auch etwas in diesem Quartier Unwiederbringliches nehmen“, sagt der in Lissabon lebenden Autor Konstantin Arnold. Er gehört wie der Fotograf Marcel Lämmerhirt oder Toni Ehrhardt zu jenen Künstlern und Intellektuellen aus Eisenach, die ausgezogen sind, in der Kurstraße 8 aber einen Heimathafen haben. Gleiches gilt für eine etwa 200-köpfige Szene. „Das Haus und seine Menschen bieten Freiraum für junge Geister und Kultur der Gegenwart in der Kulisse der Vergangenheit“, beschreibt es der in Bremen tätige Toni Ehrhardt.

Sanierung sei nicht realisierbar

Bei der SWG denkt man in nackten Zahlen. Die Sanierung des Gebäudes über den Weg sozialer Wohnungsbau sei wirtschaftlich nicht darstellbar, da weniger Fördergeld als bei einem Neubau fließt, so SWG-Chef Wagner. Auch das Denkmal-Prädikat sei da hinderlich. Werde die seit Jahren ruinierte Villa nicht in absehbarer Zeit saniert, sei es um das 1909 als „Haus am Tal“ errichteten Anwesens schlecht bestellt.

Bei den Verhandlungen der SWG mit dem Kaufinteressenten geht es um viel Geld. 500.000 Euro ruft die Anbieterin auf. Allein der Grundstückspreis mache dabei etwa 350.000 Euro aus, nur bei der Maßgabe des aktuellen Bodenrichtwertes, sagt der SWG-Geschäftsführer. Die Anpassung des Bodenrichtwertes an die Preisentwicklung des Marktes sei mit nur drei Prozent aus Wagners Sicht zu niedrig ausgefallen. Dies bilde die Preissteigerung im Verhältnis nicht ab. Die Grundstücksfläche der Immobilie beträgt mehr als 2200 Quadratmeter.

Gebäude steht lange leer und bedarf viel Arbeit

Die nach Plänen des Architekten Ernst Kühne errichtete Villa gehörte einst zu den modernsten im Südviertel (siehe auch das Buch „Villen in Eisenach“). Ihr heutiger Anblick stimmt traurig. In den vergangene 40 Jahren wurde nur wenig in das Haus investiert. Seit dem Auszug der letzten Mieterin 2006 ist Erdgeschoss gesperrt. Es bröckelt an allen Ecken und Enden.

Acht Menschen, die vierköpfige Familie von Martin Hofmann und eine Wohngemeinschaft junger Leute, leben unter diesem Dach, Hofmann seit etwa 25 Jahren, die WG in wechselnder Besetzung. Man lebt spartanisch, entsprechend günstig ist die Miete. Der morbide Charme des holzbeheizten Hauses ist die Kulisse einer Lebensart, wie sie so an keiner anderen Stelle der Stadt mehr gedeiht, sagt WG-Bewohner Johannes Jäger. 2018 hatte er der SWG sein vom Eisenacher Architekten Max von Trott unterstütztes alternatives Konzept vorgelegt. Sozialromantik traf da auf Kaufmannsdenken.

Kampf für den Erhalt des besonderen Bauwerks geht weiter

Die Bewohner der Kurstraße liebäugeln damit, dass politische Mandatsträger, Mitglieder des SWG-Aufsichtsrates, sich ihre Idee zumindest zu Gemüte führen, darüber nachdenken, ein solches Wohnmodell in Eisenach zu erhalten und im besten Fall zu fördern, sagt WG-Bewohner Maik Krauß. „Wenn aus Eisenach mal wieder ein Bach oder Luther kommen soll, dann sollte diese Stadt auch die Attraktivität für Künstler und Freidenker bieten, sollte eine Scholle wie die Kurstraße 8 erhalten.“

Die SWG, die die Villa mit der Wende für lau bekam, habe aus dem Verkauf von ehemals zum Anwesen gehörenden Grundstücken doch viel Geld generiert, erinnern die Bewohner. Warum der Kurstraße 8 nicht jetzt etwas zurückgeben und damit ein in doppelter Hinsicht besonderes Bauwerk erhalten, so die Hausgemeinschaft?

Info: Das Einzeldenkmal Kurstraße 8 kam nach dem Umzug der letzten Eigentümerin in den Westen in den 1970er Jahren in die Verwaltung der Kommunalen Wohnungsgesellschaft. Mittels Zwangshypotheken wurde das mehr und mehr verfallende Anwesen überschuldet und 1983 enteignet, also Staatseigentum. Rückübertragungsansprüche wurden 1998 abgelehnt.