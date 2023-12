Schnitzschule Empfertshausen bringt zwei Bundessiegerinnen hervor

Empfertshausen Lilli Zentgraf aus Eiterfeld ist Bundessiegern im Leistungswettbewerb der Handwerkerjugend und erreichte in der Kategorie der „Guten Form“ einen zweiten Platz.

Seit einigen Jahren treffen sich Jurymitglieder des Holzbildhauerhandwerks aus Hessen, Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen jedes Jahr an der Schnitzschule Empfertshausen, um den Bundessieger im Leistungswettbewerb der Handwerkerjugend und in der Kategorie der „Guten Form“ auszuloben. So stellten sich auch 2023 die Landessieger aus Schleswig- Holstein, Baden-Württemberg, Hessen, Brandenburg und Thüringen zur Auswahl, teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit.

Für Thüringen ging die Landessiegerin Lilli Zentgraf aus Eiterfeld und für Brandenburg die Landessiegerin Meike Kratzer ins Rennen.

Lilli Zentgraf schloss als Jahrgangsbeste an der Berufsfachschule für Holzbildhauer in Empfertshausen ab. Auch Meike Kratzer hat einen Bezug zur Schnitzschule Empfertshausen. Sie wurde von der Firma „SIK Holz“ in Brandenburg an die Berufsschule in Empfertshausen geschickt, um den Beruf des Holzbildhauers zu erlernen und konnte als Jahrgangsbeste in der dualen Ausbildung abschließen.

Durch ihre hervorragenden Leistungen in der dreijährigen Ausbildung und der besonders außergewöhnlichen Prüfungsergebnisse an der Schnitzschule Empfertshausen wurde Lilli Zentgraf Bundessiegern im Leistungswettbewerb der Handwerkerjugend und erreichte in der Kategorie der „Guten Form“ einen zweiten Platz.

Erstmalig gehen die ersten und zweiten Plätze an eine Schule in Thüringen

Meike Kratzer wurde Bundessiegerin in der Kategorie „Gute Form“ und Zweite im Leistungswettbewerb der Handwerkerjugend. Erstmalig im Bundesausscheid gingen damit die ersten und zweiten Plätze an eine Schule in Thüringen – an die Schnitzschule Empfertshausen.

Durch die gute Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Südthüringen, der Innung im Holzbildhauerhandwerk, der Firma „SIK Holz“ in Brandenburg und Bereitstellung der besten Bedingungen für die Ausbildung an der Schnitzschule Empfertshausen durch den Wartburgkreis, das Staatliche Berufsbildungszentrum Bad Salzungen mit Medizinische Fachschule und die Lehrerschaft der Berufsfachschule für Holzbildhauer, konnte der Weg zum Bundessieg für die beiden Absolventinnen Lilli Zentgraf und Meike Kratzer gut vorbereitet und geebnet werden.

Die Auszeichnungen der Absolventinnen Lilli Zentgraf und Meike Kratzer als Landessiegerinnen und Bundessiegerinnen im Holzbildhauerhandwerk 2023 sind nicht nur persönliche Erfolge, sondern unterstreichen auch die Exzellenz des Ausbildungsangebots am SBBZ Bad Salzungen, so das Landratsamt. Diese Anerkennung motiviere nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern festige auch den Ruf der Schule „Beste Ausbildungsstätte für das Holzbildhauerhandwerk in Thüringen“.