Schwertkampf und Narretei auf der Creuzburg

Creuzburg Ein Besuch des historischen Weihnachtsmarktes in Rüstung oder historischem Gewand lohnt von Anfang an.

Am Wochenende, dem 16. und 17. Dezember, hält das Mittelalter, oder zumindest ein Abbild der romantischen Vorstellung davon, wieder Einzug auf der Creuzburg. „Zahlreiche Händler aus nah und fern, sowie die Tavernen und Garbräter freuen sich auf Euren Besuch“, heißt es dazu in der entsprechenden Ankündigung.

Seit 2012 gibt es den historischen Weihnachtsmarkt auf der Creuzburg. In diesem Jahr findet er zum neunten Mal statt. Viel Wert wird auf das Angebot der Marktstände gelegt. So gibt es vorwiegend handwerkliche Produkte, urige Speisen und Getränke, Naschwerk, Felle und Bekleidung. Die Händler bieten ihre Waren im Ambiente der ehemaligen Thüringer Landgrafenburg feil, Handwerker zeigen ihr Geschick, Musiker, Gaukler und Feuerkünstler unterhalten die Gäste und entführen sie in eine längst vergangene Zeit. Gehandelt wird meist nicht in Euro, sondern in Talern oder Silberlingen. Leider beträgt der „Umtauschkurs“ immer noch 1:1.

Händler bieten handwerkliche Produkte und urige Speisen

Auch die Versorgung ist dem Mittelalter geschuldet – Garbrätereien, Tavernen und eine Backstube bekommen alle Mäuler satt. Ein Märchenerzähler ist an beiden Nachmittagen für die Kinder da. Feuerspektakel und allerhand Gauklereien gehören zum Programm. Wenn ein Streit unter Bruder Hilarius und seinen Rittern vom heiligen Spital oder im Räuberlager Isenich entfacht wird, dann wird zum Schwert gegriffen. Übrigens, keine Angst vorm Lumpen-Öhi – seine Pusteln und Flecken sind keineswegs ansteckend, nur seine gute Laune.

Schlemmerstände und Brätereien haben für jeden Besucher etwas im Angebot. Foto: Norman Meißner

Gefeiert wird am Samstag von 11 bis 21 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Beim Betreten der Burg ist ein Wegzoll zu entrichten. Erwachsene zahlen 7 Taler, Gewandete und Kinder bis 14 Jahre zahlen 4 Taler. Kinder unter Schwertmaß haben freie Passage. Es wird empfohlen, Parkplätze im Ort zu nutzen.