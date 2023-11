StartUp-Kirche Eisenach mit 2500 Euro belohnt

Eisenach. Die StartUp-Kirche Eisenach „macht“ und dafür wurde sie jetzt bei einem Bundeswettbewerb ausgezeichnet.

Für ihr Engagement im Bereich „Junge Generation“ wurde die StartUp-Kirche Eisenach beim Wettbewerb „machen!2023“ als eins von 206 Projekten ausgezeichnet. Verbunden sind mit dieser Auszeichnung 2500 Euro. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), und die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) lobten den Wettbewerb aus, um bürgerschaftliches Engagement in Ostdeutschland sichtbarer zu machen. Die Jury hatte aus über 850 Projektideen 106 Preisträger ausgewählt.

Die StartUp-Kirche engagiert sich seit 2020 neben zahlreichen anderen Projekten unter anderem für Kinder in Eisenach. Aus dem Kidstreff für Grundschulkinder ist inzwischen eine zweite Gruppe für 5. bis 8. Klassen entstanden. Dieses wöchentliche Angebot für Kinder in Eisenach hat das Ziel, Kinder in ihrer Identität zu stärken und ihre Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten.

Zu den Gratulanten des Teams der StartUp-Kirche gehört auch Bundestagsabgeordneter Christian Hirte (CDU), der den Wettbewerb als damaliger Ostbeauftragter ins Leben gerufen hatte und der das Tun dieser christlichen Gemeinschaft in Eisenach ebenfalls in höchsten Tönen lobt.