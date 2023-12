Sunshine Singers und Gäste tischen in Dankmarshausen musikalisches Festmahl auf

Dankmarshausen Vier Ensemble und Pfarrer Krauß gestalten die „Weihnachtsklänge“ in der schmucken St. Kilian-Kirche

Vorsätzlich unter der Woche und nicht an einem Wochenende ließen die Sunshine Singers aus Dankmarshausen die „Weihnachtsklänge“ in der heimischen St. Kilian-Kirche aus der Flasche. „Am Wochenende gehen die Leute lieber auf Weihnachtsmärkte, statt in die Kirche“, begründet Chor-Sprecherin Evelyne Köllner die Wahl des Konzerttermins.

So trafen sich am Mittwoch große und kleine Ensembles in der liebevoll vorweihnachtlich geschmückten Dankmarshäuser Kirche, um gemeinsam zu musizieren und sich und dem Publikum eine Freude zu machen. Die Kirche war gut besucht. Pfarrer André Krauß blieb an diesem Abend quasi der seelsorgerische Moderator und nicht zuletzt selbst genüsslicher Konsument.

Werratalmusikanten sind mit von der Partie

Der seit etwa drei Jahren bestehende Chor Sunshine Singers, der ohne „gelernten“ Chorleiter und bis auf Gitarrist und Solist Stephan Jost ohne weitere männliche Chorstimme auskommen muss, hatte sich mit den Werrataler Musikanten um Jochen Schäfer und dem vielköpfigen Projektchor des Heringer Popkantors Matthias Weber musikalische Gäste eingeladen. Die Mischung macht‘s.

Die Verbindung zum Heringer Kantor war erst im Sommer gereift, als die Sunshine Singers im hessischen Willershausen beim Chorfest sangen und man dort aufeinander traf. Webers Angebot: „Wollen wir nicht mal was zusammen machen?“, mündete in die gemeinsamen „Weihnachtsklänge“. Nun haben auch die Dankmarshäuser das musikalische Tor ins nahe Hessen aufgestoßen.

Mit Familie Glock steuerte ein viertes Ensemble musikalische Mosaiksteine zum Programm bei. Vater Markus als versierter Keyboarder begleitete seine Frau Miabell und Tochter Liliana im Duett bei weihnachtlichen Liedern. Dass Teenagerin Liliana nach dem Konzert von mehreren Gästen persönlich angesprochen wurde, wie toll sie singen kann, beweist ihr Talent und ihren guten Eindruck. Mutter Miabell singt auch bei den Sunshine Singers.

Die Tücke des musikalischen Alleingangs

Schon die Konzertbesetzung von der Blaskapelle bis Sologesang garantierte mehrere musikalische Farben. „Ein Konzert alleine zu bestreiten birgt die Gefahr, dass es für die Zuhörer langweilig wird“, begründet Evelyn Köllner den „Kessel Buntes“ in der Dankmarshäuser Kirche. Weihnachtlich geprägt waren alle Beiträge.

Die Sunshine Singerinnen legen sich gerne in die Hände von Gitarrist und Vorsänger Stephan Jost, der Projektchor aus Sängerinnen und Sängern des gesamten Werratals zeigte sich als erfahrene Truppe (sie proben seit den Herbstferien unregelmäßig) und die Werratalmusikanten als gestähltes Ensemble, das natürlich auch ein Weihnachtsmedley und Gassenhauer im Gepäck hatten. Wenn Rudi, das Rentier mit der roten Nase, durch die Kirche hallt, ist das Publikum schnell auf Betriebstemperatur.

Im Finale vereinten sich Sunsihe Singers und Projektchor mit dem bekannten Weihnachtslied „Feliz Navidad“ und die Werratalmusikanten setzten den i-Punkt auf ihren vorweihnachtlichen Steigerungslauf.

Alle Spenden des Abends kommen übrigens der ökumenischen Hospizgruppe Eisenach zugute, speziell dem schwer kranken 14-jährigen Hannes. Die Kirchgemeinde Dankmarshausen, die selbst einige Kosten hatte, steuerte ihren Anteil dazu großzügig bei.