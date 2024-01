Zerstörter Parkscheinautomat in der Eisenacher Goethestraße.

Kriminalität Vier Parkscheinautomaten in Eisenach zerstört

Eisenach Mehrere Parkscheinautomaten in Eisenach sind zerstört worden. Die Zerstörungswut sorgte für hohen Sachschaden.

Zwischen den Feiertagen wurden im Eisenacher Stadtgebiet mehrere Parkscheinautomaten durch brachiale Zerstörungswut schwer beschädigt, meldet die Stadtverwaltung.

Gesprengt wurden die Parkscheinautomaten in der Querstraße zwischen Alexanderstraße und Sophienstraße, am Karlsplatz auf Höhe Bäckerei Nahrstedt sowie in der Goethestraße zwischen den Einmündungen Theaterplatz und Fritz-Erbe-Straße. Ein weiterer Parkscheinautomat im Bereich der Sophienstraße zwischen Henkelsgasse und Jakobstraße wurde aufgebrochen. Die Täter sind bislang nicht bekannt.

Der dadurch entstandene Sachschaden wird sich auf etwa 5000 Euro pro Gerät belaufen, schätzt die Stadtverwaltung und hat Anzeige erstattet.

