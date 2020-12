Zwei Straßen werden gesperrt

Zwei weitere Straßensperrungen stehen in den kommenden Tagen in Eisenach an. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. So wird die Straße Bei den Semmenwiesen in Stockhausen ab Donnerstag, 3. Dezember, im Bereich der Hausnummer 1, zwischen Wiesenweg und Kreuzung An den Köpfen, voll gesperrt. Grund der Sperrung ist ein Gasneuanschluss. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis 9. Dezember. Die Straße ist bis zur Baustelle als Sackgasse befahrbar.

In der Kernstadt wird die Straße Neustadt am 9. Dezember von 7 bis 18 Uhr voll gesperrt. Um Balkone zu montieren, wird im Bereich der Hausnummer 27 ein Kran aufgestellt. Die Straße Neustadt ist von beiden Seiten bis zur Baustelle als Sackgasse befahrbar.