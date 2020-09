Erfurt. Polizei, Ordnungsamt und ein Sicherheitsdienst haben in Erfurter Straßenbahnen Maskenverweigerer kontrolliert. Für Fahrgäste ohne Maske wurde es eine teure Fahrt.

43 Personen ohne Mund-Nasen-Schutz in Erfurter Straßenbahnen erwischt

Die Polizei, der städtische Ordnungsdienst und der Sicherheitsdienst Condor haben am Mittwoch ganztägig in den Straßenbahnen der EVAG kontrolliert.

Wie die Stadtverwaltung Erfurt am Freitag mitteilt, sollte kontrolliert werden, ob sich alle Fahrgäste an die Maskenpflicht halten.

43 Fahrgäste trugen keinen Mund-Nasenschutz. Gegen diese wurde vom städtischen Ordnungsdienst ein Bußgeld von 50 Euro erhoben. Ihre Fahrt durften sie ohne Maske nicht fortsetzen.

Nötig seien Kontrollen geworden, da in den vergangenen Wochen vermehrt Fahrgäste ohne Mund-Nasen-Schutz unterwegs waren.

Dem Nahverkehrsunternehmen EVAG sei die Gesundheit aller Fahrgäste und Mitarbeiter sehr wichtig. Gerade in Anbetracht steigender Fallzahlen sei es wichtig, die Maskenpflicht in Straßenbahnen und Bussen durchzusetzen und entsprechende Verstöße zu ahnden. Weitere Kontrollen sind in Planung.

