Anwohner kontra Baugenehmigung: Widerstand gegen geplante Verkehrsführung in Erfurter Gorkistraße

Volles Haus am Dienstagabend in der Espachstraße 3. Dort hatte Rechtsanwalt Martin Kupfrian zum Informationsabend geladen. Thema: Widerspruch gegen das Bauvorhaben Tegut Gorkistraße. Das hatte durch Baumfällungen schon vor Monaten für viel Wirbel gesorgt. Volles Haus heißt, 14 Anwohner waren auf persönliche Einladung des Anwalts gekommen, auf den wiederum einige Bewohner der Umgegend zugegangen waren. 40 hätten es locker werden können. Aber im Seminarraum der Kanzlei von Kupfrian wurde auf Corona-Abstand geachtet. Die Botschaft des Abends wird auch so weitergetragen. Tenor: Widerspruch.

Widerspruch gegen die Baugenehmigung in der vorliegenden Form. Die, so Kupfrian, sehe vor, dass der Kundenverkehr künftig nicht mehr über die Brühler Straße erfolgt, sondern auf die andere Seite des Tegut-Supermarktes – der im Prinzip gern gesehen ist – verlegt wird. Soll heißen: Zufahrt über die Gorkistraße, Abfahrt über die Melanchthonstraße. Eine Art Wendeschleife. Aber der Stich zur Brühler Straße wird, zumindest für den Publikumsverkehr, geschlossen. Begründung seitens der Stadt: Es handle sich um einen „bedeutsamen Schulweg“ mit „hochfrequenter Wegebeziehung“, so Kupfrian.

Was die Anwohner an der Sinnhaftigkeit des geplanten Verkehrskonzeptes zweifeln lässt. Ihre dagegen vorgetragenen Bedenken – Stau, wildes Parken, Parksuchverkehr, Stress, Abgase, Dreck, verstopfte Rettungswege – hat Martin Kupfrian für den Widerspruch gebündelt. Und zumindest ein Anwohner ist bislang bereit, die Klage einzureichen. Ein zweiter hätte zudem seine Bereitschaft dazu erklärt. Alles noch fristgerecht. Das alles habe aber keine aufschiebende Wirkung, so der Jurist.

Rechtsanwalt Martin Kupfrian vertritt die Anwohner in der Gorkistraße. Foto: Michael Keller

Die Crux aus Sicht der Kritiker des Bauprojektes in seiner jetzigen Form stellt die Besucherfrequenz des Parkplatzes dar, der auf 37 Stellflächen erweitert werden soll. Bislang wird die mit 830 Autos am Tag angegeben. Das wurde mit Messungen ermittelt. Künftig wird von mehr als 1000 ausgegangen. Eine Schallmessung müsste dann die Werte prüfen. Würden dann die vorgegebenen Lärmwerte gerissen, werde die Baugenehmigung kassiert, selbst wenn der Bau schon im Gange sei, so Kupfrian. Der sich auch auf eine Einschätzung des Landesverwaltungsamtes stützt, das vor dem desolaten Zustand der kopfsteingepflasterten Gorkistraße warnt.

Der Anwalt möchte im Sinne seiner Mandanten erreichen, dass ein neutraler Gutachter, den ein Gericht bestimmen muss und den die Kläger aus eigener Tasche bezahlen müssten, die Schallmessung vornimmt. Die bisherigen Werte stammten bislang alle von Tegut selber. Kupfrian: „Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Neutraler auf ganz andere Werte kommt.“ Fakt sei: Ab 59 Dezibel gilt Lärm als gesundheitsgefährdend.

Martin Kupfrian und seine Mandanten sind aber nicht per se auf Krawall aus. „Unser Ziel ist es, auf die Stadt zuzugehen und im Diskurs zu ergründen, ob wirklich keine idealere Verkehrsführung möglich ist, die die Belastungen für die betroffenen Anwohner in Grenzen hält.“ Ansonsten werde für das gesamte Quartier ein verkehrstechnisches Chaos befürchtet, was sich bis in die Wilhelm-Külz-Straße und das weitere Umfeld auswirken werde.

Massiv wird auch an dem Umstand Kritik geübt, dass es die Stadt nicht für nötig gehalten habe, vorab zu informieren, dass man vorhabe, den Normalverkehr für die Tegut-Zufahrt von der Brühler Straße her abzuschneiden. Wieso? Und wieso ist die Brühler Straße eigentlich ein verkehrsberuhigter Bereich? Triftige Gründe seien da nicht ersichtlich. Alles sei sehr unausgegoren.

Die Bewohner, die unisono hinter dem Widerspruch stehen, bieten zeitnah Gespräche mit der Stadt an. Von kompetenter Stelle war gestern aber kein Statement zu erhalten.