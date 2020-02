Auf Voidersehen! E-Roller legen in Erfurt lange Pause ein

Die elektrischen Mietroller von Voi kehren vorerst nicht nach Erfurt zurück. Das hat der Deutschland-Manager des schwedischen Unternehmens, Claus Unterkircher, bestätigt.

„Wir sind aktuell in einer längeren Pause in Erfurt, eine mögliche Rückkehr nach Erfurt evaluieren wir zu gegebener Zeit“, sagt er. Im Januar hatte er das Verschwinden der Roller aus dem Stadtbild noch mit einem Winterschlaf rund um Weihnachten und Silvester begründet.

Roller werden künftig in anderen Städten vor Ort zusammen gebaut

Auch die Produktionshalle im Ortsteil Gispersleben, in der alle Voi-Roller für den deutschen Markt zusammen gebaut wurden, werde nicht länger betrieben. Künftig würden die E-Scooter direkt an den jeweiligen Einsatzorten betriebsfähig gemacht, sagt Unterkircher.

In der Produktionshalle in Gispersleben wurden alle Roller für den deutschen Markt zusammengeschraubt. Foto: Marco Schmidt

Den Mitarbeitern sei angeboten worden, in anderen Städten Deutschlands und der Schweiz für Voi zu arbeiten. Einige hätten dieses Angebot bereits angenommen, sagt Unterkircher.

Über die Gründe des einstweiligen Rückzugs macht der Manager lediglich Andeutungen. „Wir sind der Überzeugung, dass unsere E-Scooter sich nicht so optimal, wie wir uns das gewünscht haben, in den Erfurter Verkehrsmix eingefügt haben“, meint er. „In solchen Fragen ist es uns sehr wichtig, dass die E-Scooter eine nachhaltige Ergänzung zu den bestehenden Angeboten darstellen und zum Beispiel in Kombination mit dem ÖPNV verwendet werden und auch in Zusammenarbeit mit der jeweiligen Kommune.“

Bereits im Januar wurde bekannt, dass Voi und die Stadt Erfurt über Rahmenbedingungen des künftigen Betriebs verhandeln. Durch die Roller versperrte Fußwege oder Vandalismusschäden hatten zu Kritik an den Leihrollern geführt.

Nicht erfüllte Rahmenbedingungen oder zu geringe Nutzerzahlen?

Die Verhandlungen sollen aber ohne größere Streitpunkte abgelaufen sein. Angeblich hatten beide Seiten sich bereits im Einvernehmen auf eine Absichtserklärung etwa zu Stellplätzen oder einer Höchstzahl der Fahrzeuge geeinigt. Unterkircher betont dennoch „gewissen Rahmenbedingungen“, die für Voi nötig seien und von der jeweiligen Stadt abhingen.

Beobachter vermuten aber, dass auch übersichtliche Nutzerzahlen nach der Einführungsphase zum Rückzug geführt haben könnten. „Erfurt ist für solche ein Angebot einfach zu klein“, mutmaßt ein Branchenkenner.