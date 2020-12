Insgesamt 1576 Menschen (Stand: Mittwoch, 8 Uhr) sind in Erfurt positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Stadtverwaltung Erfurt mitteilt, ist damit die Zahl der Neuinfizierten innerhalb der letzten 24 Stunden um 74 gestiegen. Zwei weitere Covid-19-Erkrankte sind verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei nun 100,0.

Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Insgesamt 34 Erfurterinnen und Erfurter mit einer Corona-Infektion befinden sich in stationärer Behandlung. Die Zahl der als genesen Geltenden liegt weiterhin bei 904. 30 Personen sind inzwischen verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 642 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus, heißt es in der entsprechenden Mitteilung weiter.