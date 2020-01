Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Schlagloch-Mysterium von Stotternheim

Es sieht aus, wie auf einem Trümmerfeld. In der Stotternheimer Von-Hausen-Straße, in der Querstraße und in der Georg-Peter-Weimar-Straße konnte, wie Joachim Nolze berichtet, zum Jahresbeginn ein denkwürdiges Unterfangen beobachtet werden. Bei Temperaturen um Null Grad und darunter (Nolze hat Minus 2 Grad Celsius registriert) wurde am 2. Januar damit begonnen, Schlaglöcher zu verfüllen. Die meisten Anwohner freuten sich, dass so früh im Jahr damit begonnen wird, etwas gegen den katastrophalen Zustand der Nebenstraßen zu unternehmen – Nolze nicht, er staunte nur.

Denn er ist ein Mann vom Fach, hat bis zu seinem Ruhestand in einer Mischanlage in Kühnhausen sein Brot mit derartigen Asphaltmischungen verdient. Er staunte, dass Heißmischung anstelle der für kühle Temperaturen entwickelten Kaltmischung in die Löcher eingebracht wurde. Deshalb wurde die Aktion von ihm mit der Kamera dokumentiert – es könnte sich ja um eine Neuentwicklung handeln. Aber es kam, wie von ihm befürchtet. In sämtlichen Löchern zog sich die Füllung zusammen, bröckelte und löste sich. Nach acht Tagen sah es schlimmer aus als vor den Reparaturarbeiten. Neben den Löchern kullern jetzt auch noch Asphaltbrocken durch die Straße. Es war keine Neuentwicklung! So sieht ein repariertes Schlagloch in Stotternheim aus. Foto: Hartmut Schwarz Eine Anfrage bei der Stadt verlief negativ: Stimmt alles nicht! „Was heraus bröselt, das sind alte Flicken aus früheren Zeiten“, sagte Stadtsprecherin Heike Dobenecker, „die aber auch nicht vom Straßenbetriebshof eingebaut wurden.“ Die Löcher, die Nolze meint, weisen aber die geringsten Verschmutzungen auf und weit und breit sind keine anderen Reparaturen zu sichten. Seit mehr als 100 Jahren werde laut Dobenecker in diesen Straßen immer nur geflickt. „Gewiss kein schöner Zustand.“ Der Stadt sei aber hier keine Schuld zuzuordnen. Eine Aussage, die für Jochen Nolze noch denkwürdiger ist: Er habe daneben gestanden.