Demonstration in Erfurt: Seebrücke-Aktivisten fordern Evakuierung von Flüchtlingslagern

Seebrücke-Aktivisten protestieren in Erfurt

Auf dem Erfurter Fischmarkt protestierten am Samstagnachmittag knapp 60 Menschen gegen menschenunwürdige Zustände in Flüchtlingslagern. Bundesweit in zahlreichen Städten und auch in anderen Ländern Europas forderten die Seebrücke-Aktivisten, dass alle Lager sofort evakuiert werden. Im Gegensatz zu den in Deutschland üblichen Schutzmaßnahmen, seien die Geflüchteten einer Infektion mit dem Corona-Virus schutzlos ausgesetzt, wurde kritisiert. Verschiedene Stimmen und Perspektiven beziehungsweise Interviews wurden zur Veranschaulichung eingespielt.

Foto: Lydia Werner