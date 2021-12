Erfurter Adventskalender: „Waterloo“ unterm Weihnachtsbaum

Musik verschenken? An das gerade erschienene Abba-Album ist es leicht heranzukommen. Die Abba-Kassette von Amiga ist wohl immer noch Bückware.

Erfurt. Selbst Abba-Songs bargen Zündstoff.

Der Fundus des Volkskundemuseums ist groß. Er liefert in unserer Adventsserie nicht nur Erinnerungen sondern Anregungen für den Gabentisch.

Das heutige Türchen: eine Amiga-Kassette von „Abba“

1974 gewann ABBA mit dem Titel „Waterloo“ den Eurovision Song Contest. Seither sind die vier Schweden Kult und ihre Musik zu hören in der DDR ein legales Vergnügen. Aber: Es gab zu wenig davon! Sobald im (West-)Radio ABBA erklang, musste man flink die Aufnahme am Kassettenrekorder drücken. Um an Schallplatten zu kommen, brauchte man Westverwandtschaft oder Beziehungen.

Auch Originalkassetten waren Mangelware: Für 23,60 Mark der DDR kann man sich die Kassette „Waterloo“ gut vorstellen als Weihnachtsgeschenk. Gegenüber den Originalen des westdeutschen ABBA-Lizenznehmers Polydor hatte der DDR-Musikverlag Amiga andere Cover, teils andere Titel. Das Coverfoto entstand im Ostberliner Palast der Republik. Und der ABBA-Titel „Honey, Honey“ des Polydor-Waterloo-Vinyls findet sich bei Amiga ersetzt durch den Song „So Long“. Im Internet erfährt man, dass bei „Honey“ Verwechslungsgefahr zu Erich Honeckers Spitznamen „Honni“ befürchtet wurde.

Da war „So Long“ politisch richtiger: „Du denkst, Du kriegst mich weich mit deinem schicken Auto, doch ich kann dir sagen: All deine Tricks bringen dich nicht weiter …“!