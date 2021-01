Erfurter Kinderuniversität will digital fürs Buch begeistern

In den vergangenen Jahren kamen die Kinder zur Erfurter Kinderuniversität, in diesem Jahr ist es coronabedingt anders: Die Universität kommt digital in die Schulen.

Auch 2021 macht sie keine Pause: die jährliche Kinderuniversität „Rund um das Buch“. Allerdings wird die von Mitarbeiterinnen des Fachbereichs „Grundlegung Deutsch“ der Universität Erfurt organisierte Veranstaltung diesmal coronabedingt in einem anderen Format angeboten: Nicht die Kinder besuchen in diesem Jahr die Universität, sondern die Universität kommt digital in die Schulen. Eine „Digitale Kinderuni unterwegs“ – im März 2021.

Unter dem Motto „Fantasie und Wirklichkeit“ haben Studierende dafür literarische Projekte als Powerpoint-Präsentationen erarbeitet, die direkt im Unterricht eingesetzt werden können. Zusätzlich erhalten die Lehrkräfte alle Materialien wie Bilder, Arbeitsblätter und mehr als pdf-Datei sowie einen Leitfaden durch die Stunde ausgehändigt. Damit soll es den Kindern ermöglicht werden, sich vielfältige literarische Welten zu erschließen, wie die Universität Erfurt mitteilt.

Angebote für die verschiedenen Klassenstufen

Themenangebote gibt es für diverse Klassenstufen, sie stehen unter dem Titel „Zwischen Fantasie und Wirklichkeit“. So können sich Klassen 4 bis 6 mit jüdischer Geschichte befassen, für die Klassen 3 bis 4 sind orientalische Geschichten im Angebot oder Szenisches Spiel. An Klassen 4 bis 5 richtet sich das Projekt „Griechische Mythologie“, in dessen ersten Teil die Kinder erfahren, wie die Uni Erfurt aussieht und was das Besondere am Lernen an einer Universität ist, ehe sie in die Mythologie eintauchen.

Ins Leben gerufen wurde die Kinderuniversität vor 15 Jahren von der Professorin Karin Richter. In den vergangenen elf Jahren hat Monika Plath die Kinderuniversität mit großer Leidenschaft geführt. Nun hat sie den Staffelstab an Leonore Jahn übergeben, die sich sehr auf die Aufgabe freut und das Ziel der Kinderuniversität „Rund um das Buch“ fortsetzen möchte: Kinder und Studierende von Literatur zu begeistern.

Die Anmeldung zur Kinderuni „Rund um das Buch“ ist vom 1. bis 12. Februar 2021 möglich.

Alle Informationen dazu unter: www.uni-erfurt.de/erziehungswissenschaftliche-fakultaet/fakultaet/profil/fachgebiete-und-professuren/grundschulpaedagogik-und-kindheitsforschung/grundlegung-deutsch.