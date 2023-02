Erst beleidigt, dann geprügelt: Im Erfurter Jobcenter ging es zur Sache

Erfurt. Zwischen zwei Männern eskalierte am Dienstag ein Streit im Jobcenter von Erfurt. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und Körperverletzung.

Zwei Männer gerieten am Dienstag im Jobcenter in Erfurt aneinander. Der Streit zwischen einem 41-Jährigen und einem 23-Jährigen eskalierte so sehr, dass die Polizei gerufen wurde.

Laut Polizeiangaben beleidigte der 41-Jährige den 23-Jährigen, woraufhin sich beide Männer mehrmals gegenseitig ins Gesicht schlugen. Zwei Personen, die den Streit mitbekamen, gelang es schließlich die beiden Männer voneinander zu trennen.

Die Beteiligten mussten medizinisch versorgt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.