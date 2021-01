Hera Lind eröffnet Lesefrühling in Erfurt

Mit dem virtuellen Lesefrühling gibt die Buchhandlung Peterknecht in der Reihe „#READNTALK“ bis Anfang Mai immer Mittwochabend die Gelegenheit, per Livestream aus München Autorinnen und Autoren zu erleben – und zwar kostenlos. Möglich ist dies durch die Zusammenarbeit mit der Verlagsgruppe Random House.

Teilnehmer der moderierten Lesungen und Gespräche sollen auch die Möglichkeit bekommen, Fragen an die Autoren zu stellen.„Um die Frau zwischen zwei Welten“ von Hera Lind geht es am Mittwoch, 27. Januar, ab 19 Uhr bei der virtuellen Lesung. Die Handlung basiert auf einer wahren Geschichte. Die junge Ella erfährt mit brutaler Härte, was es heißt, nach 1945 als Tochter einer Deutschen in der Tschechoslowakei aufzuwachsen. Sie erträgt immer neue Schicksalsschläge: Klosterschule, Kommunismus, die Ehe mit einem Egozentriker, Psychiatrie – bis sie endlich in Prag der großen Liebe begegnet. Der Geheimdienst ist den beiden aber dicht auf den Fersen.

Weitere Lesungen gibt es mit Michael Robothams „Fürchte die Schatten“ am 3. Februar, ausnahmsweise 20.30 Uhr, eine Woche darauf stehen die Küchenerlebnisse der Webseite „Kitchen Stories“ mit den Erlebnissen „Anyone can cook!“ auf dem Plan und am 17. Februar ist dann Maria Nikolai mit ihrer „Die Schokoladenvilla 3“ zu erleben.

Unter folgendem Internet-Link: https://www.litlounge.tv/iframe/201223010934 sind die Lesung am Mittwochabend und alle weiteren bis zum 5. Mai zu erreichen. Auch über die Internetseite der Erfurter Buchhandlung: www.peterknecht.de. können sich Interessenten einwählen.