Xavier Naidoo machte Samstag auf seiner „Hin und Weg Tour“ in Erfurt Station.

Meilensteine seiner Karriere präsentierte Xavier Naidoo am Samstag in Erfurt.

Hin und weg mit Xavier Naidoo

Das Beste aus 25 Jahren vereint Xavier Naidoo in seiner neuen Konzertserie Ende 2019. Gemeinsam mit seiner hochkarätig besetzten Live-Band präsentiert der zu den absolut herausragenden deutschen Interpreten zählende Künstler Meilensteine seiner einzigartigen Karriere. Die „Hin und Weg Tour“, deren Motto auf die vielen Facetten und Genres von Xavier Naidoo anspielt, machte am Samstag in Erfurt Station. Wie immer mit Schiebermütze und Sonnenbrille. Keiner seiner umstrittenen Songs ist unter den Titeln dieses Abends. Dafür seine Klassiker wie „Alles kann besser werden“ und „20.000 Meilen“. Und das Publikum feiert dazu eine Naidoo-Party.