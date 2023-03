Warnstreik in Erfurt: Hunderte Menschen demonstrieren für höhere Gehälter

Auftakt der Kundgebung war am Freitag in Erfurt auf dem Bahnhofsvorplatz.

Erfurt. Verdi und GEW hatten zu einer Kundgebung aufgerufen, an der sich mehrere hundert Mitarbeiter aus Kitas, der Stadtentsorgung, der Stadtverwaltung und von der Arbeitsagentur beteiligten.

Mehrere hundert Menschen haben sich am frühen Freitagmorgen auf dem Bahnhofsvorplatz in Erfurt versammelt, um für höhere Gehälter zu demonstrieren. Aufgerufen hatten die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und Verdi.

Am Streik beteiligten sich unter anderem Mitarbeiter der Agentur für Arbeit Thüringen Nord und Mitte, des BWDLZ Erfurt, der Stadtverwaltung Erfurt, der Stadtwirtschaft Erfurt und des Kommunalservice Weimar. Die GEW hat sich dem Aufruf angeschlossen, weil auch die kommunalen Kitas bestreikt werden sollen, zehn Erfurter Kindergärten bleiben am Freitag geschlossen. Start der Kundgebung war gegen 7.30 Uhr am Bahnhof, anschließend zogen die Teilnehmer durch Teile der Erfurter Innenstadt.

Auch in Artern sollen die insgesamt vier städtischen Kindergärten am Freitag geschlossen bleiben. Nicht geöffnet hat auch die Stadtverwaltung und die Rentenversicherung Bund in Gera.

Erfurter Evag beteiligt sich nicht am Streik

Für Montag kündigten die Gewerkschaften einen bundesweiten Streiktag an: So soll zu Beginn der neuen Woche der Verkehr in weiten Teilen Deutschlands still stehen, wenn Bahnen, Busse, Flugzeuge, Schiffe und Autobahntunnel bestreikt werden. Die Evag wird sich aber nach eigenen Angaben nicht am Streik beteiligen, es komme in Erfurt nicht zu streikbedingten Ausfällen, teilte sie mit.

Wegen des Warnstreiks werden in Weimar bis zum Wochenende die Papier- und Biotonnen nicht geleert. Das betrifft am Freitag die Neubaugebiete in Weimar-Nord und in Schöndorf. Seit Donnerstag ist auch der Wertstoffhof geschlossen.

