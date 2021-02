Jugendliche werfen in Erfurt mit Flaschen auf Autos und verletzen Jungen

Mit Flaschen geworfen

Donnerstagmittag wurde der Erfurter Polizei mitgeteilt, dass in Melchendorf mehrere Personen Schnapsflaschen von einem Balkon werfen. Es stellte sich heraus, dass insgesamt zwei Mädchen (15) und vier junge Männer (16-21) mit den kleinen Glasflaschen Fahrzeuge bewarfen und auch einen 9-jährigen Jungen trafen. Glücklicherweise wurde das Kind nur leicht verletzt, ein Pkw wurde beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Als die Täter bemerkten, dass die Beamten die entsprechende Wohnung ausfindig gemacht haben, versuchten sie sich, im Keller zu verstecken. Gegen alle sechs Personen wurde Anzeige erstattet.

In Datsche eingebrochen

Unbekannte brachen in ein Gartenhäuschen in Möbisburg ein. Die Diebe verschafften sich in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag Zutritt zu der Datsche. Es wurden nach ersten Erkenntnissen ein Kfz-Anhänger und diverse Werkzeuge gestohlen. Der Wert der Beute beträgt knapp 2000 EUR.

Mit 2,6 Promille gegen Baumschutz

Eine 46-jährige Autofahrerin verursachte Donnerstagmittag in Erfurt volltrunken einen Verkehrsunfall. Die Frau kam aus Richtung Steinplatz und kam in einer Linkskurve auf der Liebknechtstraße nach rechts von der Straße ab, fuhr auf den Gehweg und stieß gegen einen Baumschutzbügel. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass ihr Auto mit Totalschaden abgeschleppt werden musste, der Baumschutzbügel war komplett zerstört. Die Betrunkene blieb unverletzt, beim Atemalkoholtest erreichte sie über 2,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, ihr Führerschein sichergestellt.

Reifen zerstochen

am Erfurter Julius-Leber-Ring zerstachen in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag Unbekannte die Autoreifen von vier Fahrzeugen. Von drei Pkws wurden je alle vier Reifen beschädigt, auch zwei Reifen eines Lkw mussten dran glauben. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 200 EUR.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Großdemo in Erfurt verboten: Passanten sollen unbedingt Innenstadt meiden

Ohne Essen und Trinken: Sechs Jugendliche in Erfurt auf Lkw-Anhänger entdeckt