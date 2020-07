Erfurt. Mit einem Fahndungsfoto (Bild im Text) sucht die Polizei in Erfurt nach zwei Dieben, die eine 62-Jährige bestohlen haben sollen.

Kriminalpolizei fahndet nach Diebesduo – Wer kennt diese Personen?

Die Polizei fahndet nach einem Diebesduo, das bereits vor vier Monaten aktiv war: Am 7. März dieses Jahres stahlen die unbekannten Täter einer 62-jährigen Frau in einem Erfurter Großmarkt die Handtasche aus dem Einkaufswagen. Anschließend hoben sie an einem Geldautomaten mit der erbeuteten EC-Karte insgesamt 4000 Euro ab. – Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Angaben zu ihnen machen?

Foto: Polizei

Hinweise nimmt die Kripo Erfurt unter Tel. 0361/7443 14 65 oder Tel. 0361/7443 24 38 entgegen.

32 Hakenkreuze an Wände geschmiert

In einer Unterführung des Binderslebener Knies haben Unbekannte mit schwarzer Farbe 32 Hakenkreuze an die Wände geschmiert. Die verfassungswidrigen Symbole haben laut Polizei eine Größe von circa 15x15cm. Der genaue Sachschaden könne noch nicht beziffert werden.

