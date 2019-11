Noch sind sie betongrau, doch schon in Kürze sollen sie mit Plänen und Bildern über die Bundesgartenschau 2021 informieren: 17 Litfaßsäulen stellen die Stadt und Buga GmbH in Kooperation derzeit in der Innenstadt auf.

„Derzeit wird überall gebaut, die Einwohner und Gäste der Stadt sollen so direkt erfahren, was hier entsteht“, sagt Buga-Sprecherin Christine Karpe zu den Säulen. Im Bereich der nördlichen Gera-Aue stehen bereits welche, die über diesen Teil informieren. In der Innenstadt würden aber eher der Petersberg und der Egapark thematisiert. Dabei, so kündigt sie an, werden an den Säulen die Projekte der Buga und geplante Aktionen (dauerhaft) vorgestellt. An kurzfristige Veranstaltungshinweise sei eher nicht gedacht.

Allerdings regt sich bereits erster Unmut. Schon am Dienstagabend war am Fischmarkt ein erstes Plakat an der Rohbau-Säule angeheftet. Ob es denn keinen besseren Platz gegeben hätte, fragt da ein Unbekannter.

„Direkt vor meinem Geschäft wurde eine Litfassäule, also ein Riesenteil, aufgestellt“, klagt auch Maren Krüger-Pick, die an der Stelle ein Schmuckgeschäft betreibt. „Es ist unglaublich und sehr unsensibel. Warum denkt man nicht an das Umfeld?“, fragt sie. Da der Blick auf das Schaufenster verstellt sei, fürchtet sie Umsatzeinbußen. Sie habe mehrere Emails an die Stadt geschrieben, aber bis zum späten Vormittag keine Antwort erhalten.

Weitere Litfaßsäulen – zumeist auch nah an den Fassaden – stehen beispielsweise auf dem Domplatz, am Füllhalter-Geschäft an der Schlösserbrücke oder auch am Anger. Laut Buga-Sprecherin Karpe hat das Tiefbauamt die Standorte bestimmt.