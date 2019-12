Am Freitagnachmittag standen riesiges Rauchwolken über Erfurt.

Erfurt. Nach ersten Informationen der Feuerwehr musste am Freitagnachmittag ein schwer Verletzter mit dem Hubschrauber abtransportiert werden.

Rauchwolke über Erfurt: Mann bei Brand schwer verletzt

Am Freitagnachmittag standen riesiges Rauchwolken über Erfurt. Ein Dachstuhl in der Rembrandtstraße brennt, hieß es nach ersten Informationen der Feuerwehr. Eine Person musste nach bisherigen Erkenntnissen schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik transportiert werden.

Beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr sind mit Unterstützung von zwei Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz.

