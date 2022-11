Verkehrskontrolle mit unerwartetem Ausgang: Filmreife Erklärungen einer Beifahrerin

Erfurt. Ob diese schauspielerische Leistung für die Kinoleinwand gereicht hätte? Eher fraglich. Was sich vor den Augen zweier Polizisten bei einer Routinekontrolle allerdings abspielte, erleben sie wohl auch nicht alle Tage.

Ein 27-Jähriger ist am Samstagmorgen gegen 7 Uhr in der Friedrich-Engels-Straße in Erfurt in seinem Mercedes angehalten worden. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass er sich mit einem Atemalkoholwert von 0,75 Promille hinters Steuer gesetzt hatte.

Die Beamten forderten den Mann auf, den Motor des Fahrzeugs abzustellen und den Fahrzeugschlüssel herauszugeben. Daraufhin schaltete sich die Beifahrerin ein. Sie versuchte - mit wenig Geschick -, die Polizisten davon zu überzeugen, dass sie starke Nierenschmerzen habe. Einen kurzen Augenblick später revidierte die 57-Jährige ihre Aussage und erklärte, dass ihre Geburt kurz bevorstehe. Sie bat die Beamten, den Mann doch weiterfahren zu lassen, damit sie ins Krankenhaus käme. Einen Krankenwagen vor Ort lehnte die Frau jedoch kategorisch ab.

Trotz der vorgebrachten Argumente ließen sich die Beamten nicht beirren und untersagten die Weiterfahrt. Der 27-Jährige musste mit zur Dienststelle kommen. Ein dort durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und Kokain. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und den Mercedes nicht benutzen durfte. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.