Wie schnell die Zeit vergeht

Frank Karmeyer zu ersten Bilanzen zur Buga.

Die ersten 100 Tage sind fast rum, da bietet sich ein Rückblick an. Freitag, am 99. Buga-Tag, haben die Offiziellen eingeladen, um vor der Öffentlichkeit ihre Bilanz zu ziehen. Man muss kein Hellseher sein: Die offizielle Bilanz wird positiv ausfallen.

Zwar hatte es zum Start Schwierigkeiten gegeben, auch Schirmherr und Bundespräsident Frank Walter Steinmeier blieb der coronabedingt schmal ausgefallenen Eröffnung lieber fern. Tagestouristen wagten sich noch nicht ins blühende Hochinzidenzgebiet. Zudem fehlte es an rasch erforderlichen Testkapazitäten, aber nie an Zuversicht, dass der Sommer das schon regeln würde. So waren es wohl zunächst hauptsächlich die Erfurter selbst, die die ersten Tage den verwandelten Egapark besuchten und die Verwandlung des Petersberges bewundern konnten. Dass erst später auch das Danakil-Klimazonenhaus und die Paradiesgärten in der Peterskirche ihre Pforten öffneten, war allenfalls Anlass für einen zweiten Besuch – und somit gut für die Statistik.

Die Wohnmobilstellflächen sind voll, die Vielzahl von geführten Stadterkundungen ist nicht zu übersehen, die Freisitze der örtlichen Gastronomie sind gut besucht – Gemecker hört man selten, allenfalls übers Wetter.

Sie waren noch nicht auf der Buga? 72 Tage ist noch Zeit.

Das könnte Sie auch interessieren: