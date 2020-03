Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Abend der Wissenschaften“ am Weidaer Gymnasium abgesagt

Der traditionell gut besuchte „Abend der Wissenschaften“ am Weidaer Georg-Samuel-Dörffel-Gymnasium an diesem Freitag, 13. März, wird abgesagt. Darüber informierte am Mittwoch die Schulleitung. Begründet wird das mit der „derzeitigen allgemeinen Verunsicherungen und einer nicht absehbaren weiteren Entwicklung der Infektionslage“ in Bezug auf das Coronavirus.

Die Entscheidung sei laut Schulleitung auf Anraten des zuständigen Gesundheitsamts des Landkreises Greiz getroffen worden. „Wir bedauern diese Entscheidung“, schreibt Schulleiter Michael Kirbach: „Ich möchte allerdings ausdrücklich betonen, dass es keinerlei Erkrankungs- oder Verdachtsfälle bezüglich des Covid-19-Erregers an unserem Gymnasium gibt.“ Diese Entscheidung diene ausschließlich der gesundheitlichen Vorbeugung, heißt es abschließend.