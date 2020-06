Ein echtes Straßenmusikfestival wird es in diesem Jahr in Gera coronabedingt nicht geben. Antonia Guth (li.) und Marlene Jaschinsky von der Tüv-Rheinland-Schule haben trotzdem Plakate entworfen.

Fête de la Musique Gera: Straßenmusik auf der Daten-Autobahn

Am 21. Juni steigt in Gera wieder die Fête de la Musique. Nein, Musik auf der Straße wird es bei dem Straßenmusikfest zum Sommerbeginn nicht in gewohnter Art geben: keine Musiker zum Anfassen, keine Innenstadt, die an allen Ecken und Enden in einem anderen Stil erklingt, keine großen Gruppen von Musikfreunden, die an einem lauen Sommerabend das Zentrum füllen. Noch ist Corona und es gilt, große Ansammlungen zu vermeiden. Deshalb werden in Gera mehrere Musikformationen auf der digitalen Straße spielen.

Mit dem Online-Portal „about Gera“ hat sich der Fête-Organisations-Verein „Musik für Gera“ einen Partner gesucht, der sich mit digitalen Konzerten in der Corona-Krise bereits seine Sporen verdient hat. Musikern, die an besonderen Orten ihre Songs spielen, wurden und werden von Soundtechnikern und vielen Kameras inklusive Drohne begleitet. So gab es am Männertag Live-Techno von Schloss Osterstein. Meist werden die Konzerte aber „vorproduziert“ und später im Internet übertragen. So ist es auch am 21. Juni geplant, sagt Lucas Fischer vom „about Gera“-Team, das hier mit Christian Güpner von der Geraer Fête eng zusammen arbeitet.

Sieben Mal Musik an markanten Geraer Orten

Das Duo Goldkaz bei Filmaufnahmen von „about Gera“ vor Kurzem auf der Osterburg Weida. Foto: Marcel Hilbert

Sieben Bands und Musiker wurden und werden an prägnanten Punkten der Stadt audiovisuell festgehalten, das Ergebnis am 21. Juni von 15 bis 21 Uhr über verschiedene Online-Kanäle ausgestrahlt. Mit dabei sind das Duo Goldkaz, Raphael Schwerdtfeger, die Bands Unmistakable, 2Leben, Janh, Towarischtsch und die Dixie Mix Altstars. Freuen darf man sich auf sicher spannende Aufnahmen von den geplanten „Bühnen“ der Musiker, die im Hofwiesenpark, Küchengarten und auf dem Schloss, aber auch auf dem Rathausturm, dem Sparkassen-Hochhaus sowie vor der Salvatorkirche und im Musikhaus Schlegel spielen wollen.

Die Reihenfolge wird noch mitgeteilt, geplant ist die Ausstrahlung über die Seiten der „Fête de a Musique Gera“, von „about Gera“ und „Güpner Musik Gera“ im sozialen Netzwerk Facebook. „Ein Konzert geht etwa 45 Minuten, das gesamte Programm dürfen wir nach dem Programm noch drei Tage online lassen, das hat etwas mit der Gema zu tun“, sagt Lucas Fischer.

Anderthalb Entwürfe im Plakatwettbewerb

Zu sehen sein wird in dem Stream auch das Ergebnis des Fête-Plakatwettbewerbs 2020 der angehenden Gestaltungstechnischen Assistenten an der Geraer Tüv-Rheinland-Schule. Der Wettbewerbsauftakt fiel genau mit dem Beginn der Corona-Krise zusammen, so dass daraus eine freiwillige Aufgabe nach den individuellen Möglichkeiten der Schüler bei sich daheim wurde. So waren es dann auch nur ein vollendeter und ein nicht ganz abgeschlossener Entwurf, mit denen ihre Schöpferinnen Antonia Guth (19) und Marlene Jaschinsky (20) nun automatisch am 2021-er Wettbewerb teilnehmen werden. Das sagte Fête-Initiator Lothar Hoffmann vom Verein „Musik für Gera“.

Besonders Antonia Guths fertige Arbeit mit einem Paar, das auf den Saiten einer überdimensionierten Gitarre balanciert, hätte unter normalen Umständen sicher Chancen gehabt, das Motiv der Fête-Plakate und Flyer zu werden. Lothar Hoffmann jedenfalls freut sich, dass es überhaupt Arbeiten gab, noch mehr aber, dass es mit der digitalen Lösung klappte. Seit Wochen stand nämlich zunächst eine thüringenweite digitale Fête mit sieben Städten unter dem Dach der Thüringer Tourismus GmbH im Raum. Erst vorige Woche hatte sich die Idee final zerschlagen. Dank der genannten Akteure konnte jedoch schnell mit einer Geraer Lösung reagiert werden.