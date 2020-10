Gera. Die Zahl der positiv getesteten Menschen in Gera hat sich im Vergleich zu Donnerstag um fünf Personen erhöht.

Fünf neue Corona-Infizierte in Gera

Damit wurden bisher im gesamten Zeitraum 340 Menschen positiv getestet. Drei Personen sind am Freitag als genesen registriert worden (insgesamt 268), so dass die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Vergleich zum Vortag auf 52 gestiegen ist. Alle aktuellen Corona-Entwicklungen in Thüringen lesen Sie im Liveblog.

Der Inzidenz-Wert liegt mit Stand Freitag bei 38,7, informiert die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite.

Gera überschreitet ersten Corona-Grenzwert - Regeln werden verschärft