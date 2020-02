Kommentar: Ersatz findet sich schwer

Hoher Krankenstand in der öffentlichen Verwaltung bedeutet oft, dass die Bearbeitung von Bürgeranliegen länger dauert, dass hoheitliche Aufgaben nicht wahrgenommen werden können, schlicht, dass Arbeit liegen bleibt.

Fast jeder kennt das aus dem eigenen Erleben. Wenn Kollegen ausfallen, müssen die anderen einspringen. Das geht aber nur bedingt. Denn ersetzt werden können die Fehlenden nicht.

Zum ersten Mal seit zehn Jahren gibt es in Geras Stadtverwaltung wieder neue Stellen. Das freut den Personalrat, der die Klagen der Mitarbeiter nur allzu gut kennt. Doch für den Jubel ist es zu früh. Denn der Personalrat weiß auch von vergeblichen Bemühungen, Stellen wieder zu besetzen. Unbedingt gebraucht werden zum Beispiel Bauprojektmanager, um die Schulbauprojekte weiter betreuen zu können. Zwei Mitarbeiter mit dieser Qualifizierung verabschieden sich dieses Jahr in Rente. Noch sind keine Nachfolger in Sicht. Mehr als 250 Beschäftigte verlassen in den kommenden fünf Jahren die Stadtverwaltung, weil sie das Rentenalter erreichen.

War es vor einigen Jahren vor allem sicher, in der öffentlichen Verwaltung zu arbeiten, schauen Bewerber heute sehr genau auf die Konditionen. Doch der Spielraum ist gering.