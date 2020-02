Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Medienwettbewerb soll Gera durch die Augen der Jugendlichen zeigen

„Die Jugendlichen wollen wir in den demokratischen Diskurs einbinden“, sagt Tillmann Bauer bevor das rote Aufnahmelicht im Studio des Thüringer Medienbildungszentrums in Gera aufleuchtet. Deswegen hat die Konrad-Adenauer-Stiftung, für die er tätig ist, einige Gäste auf das Podium geladen. Am Montagabend fand damit die Auftaktveranstaltung des Projekts statt, das auf den Namen „Wir zeigen’s euch: Die Stadt mit unseren Augen“ hört.

Worum geht es? Jugendliche haben die Möglichkeit, Fotos und Videos einzureichen. Die sollen zeigen, wie sie die Otto-Dix-Stadt sehen und wie sie Gera vielleicht gerne in Zukunft hätten. Dabei sind der Kreativität keine Schranken gesetzt. Den Gewinnern winken 500 Euro Preisgeld. Auf dem Podium (von links): Tillmann Bauer, Mitarbeiter der Konrad Adenauer Stiftung, Volkmar Vogel, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Ines Wegner, Geschäftsführerin im Stadtjugendring Gera und Sebastian Stolz, Regisseur von Unternehmensfilmen. Foto: Marvin Reinhart Am Montagabend wollen die Akteure aber erstmal über die Jugendlichen reden. Auf dem Podium haben dazu neben Moderator Tillmann Bauer der neue Staatssekräter des Bundesinnenministeriums Volkmar Vogel (CDU), Ines Wegner, Geschäftsführerin im Stadtjugendring Gera, Sebastian Stolz, Regisseur von Unternehmensfilmen und später Sarah Eißmann vom Thüringer Medienbildungszentrum in Gera Platz genommen. Die politische Einflussnahme gerade junger Menschen müsse gefördert werden, darin sind sich die Referenten einig. Ines Wegner unterstützt Jugendlich dabei, schafft mit dem Stadtjugendring dafür den Rahmen, sagt sie. Ziel des Projekts sei es zudem – und auch darin herrscht Konsens – Gemeinschaft herzustellen. „Die Meinungen in meinem Wahlkreis sind sehr polarisiert, wenige setzen sich gemeinsam für etwas ein“, betont Volkmar Vogel. Die technischen Voraussetzungen haben die Jugendlichen bereits. „In Youtube-Zeiten können sie einfach mit dem Handy drauf halten und es wird akzeptiert“, sagt Sebastian Stolz. Es gehe mehr um Inhalte, als um Ästhetik. Wer dennoch einen Crash-Kurs in Sachen Video- und Fotoproduktion benötigt, der sei am Samstag, 22. Februar, von 10 bis 13 Uhr, zu einem Workshop in das Medienbildungszentrum in der Häselburg eingeladen, sagt Sarah Eißmann. Wer mitmachen möchte, kann sein Foto oder Video bis zum 30. April auf der Seite https://cloud.kas.de/s/5eyPNoxWzY2zoB8 uploaden. Alle Infos zum Wettbewerb gibt’s unter: facebook.com/wirzeigenseuchgera