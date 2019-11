Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nächstes Energiegespräch auf der Osterburg Weida

Weida. Begleitend zur Jahresausstellung „Luft unter Druck“ im Wissens-Schloss Osterburg in Weida findet die nächste Veranstaltung der „Energiegespräche“ am Donnerstag, 21. November, um 19 Uhr, im Balkensaal der Burg statt. „Zuverlässiger Strom durch Sonne, Wind und Regen“ ist das Gespräch überschrieben. „Wie soll das gehen?“, fragen die Veranstalter des Vereins „BürgerEnergie Thüringer Vogtland“ und antworten: „Nicht ohne Kurzzeitspeicher und nicht ohne Langzeitspeicher.“ Die komplette Umstellung auf erneuerbare Energien gehöre zu den großen Herausforderungen der Gegenwart. Unter diesem Aspekt werden folgende Themenkomplexe diskutiert: Im Winter wenig Sonne, im Sommer wenig Wind; Was ist „Zappelstrom“? Ein Problem in Inselnetzen; Biomasse für „Dunkelflaute“ statt für „Grundlast“; Wie viel Wind- und Solarstrom nimmt das Netz auf?; Studie Kombikraftwerk. Außerdem will der Geraer Bernd Koob das Projekt „Energiedreieck Aga“ vorstellen.

Die am 12. Dezember folgende Veranstaltung „Windkraftanlagen in Bürgerhand“ wird vom Dachverband BürgerEnergie Thüringen als Workshop ausgerichtet und von Reinhard Guthke geleitet.